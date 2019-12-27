猪年猪瘟猪价高 港业者建议引进韩国活猪稳定肉价

非洲猪瘟在中国大陆爆发已逾一年，疫情令供港活猪数量下跌，猪价上升，香港猪肉业界有意见认为应该开拓东南亚市场，引入不同来源的供港猪。

据香港01报道，代表渔农界的香港立法会议员何俊贤透露，业界有人希望引入韩国猪到港，早前曾亲身到当地考察，当地数个农场愿意以船只出口活猪到香港，若能成事，有机会在香港内河码头及昂船洲运猪上岸。

据了解，数名业界人士上月曾到韩国视察农场及出口企业，冀明年2月中起，韩国可以每天出口300至400只猪至港，每担价格约为2500元（港元，下同，约434新元），即每斤约25元。而本月大陆活猪拍卖平均价为每担1354至3354元不等，若引入韩国活猪供港，价格将更稳定。

香港猪肉行总商会理事长许伟坚则表示，引入韩国猪或许有助降低猪价，出发点是好，但实际需视乎具体安排，他担心猪只在海上长时间才能到港，是否会增加死亡风险。

消息指目前两地政府正商讨检疫流程等安排，渔护署回应指正沟通，不会在短时间内取得共识。

香港渔护署回应指，近期有业界建议从其他地区（例如泰国、韩国及马来西亚）进口活猪以增加活猪供应来源，政府乐意与业界和相关持份者探讨其可行性并作出适当协调。署方对供应来源地没有特别的倾向。但活生食用动物的进口涉及公共卫生及食物安全的考虑，加上目前其他国家亦陆续出现非洲猪瘟情况，因此必须极为小心考虑。

渔护署已自今年9月起陆续与有关出口地当局或驻港领事馆联系和提出本地业界的进口意向。其后，渔护署积极协调相关持份者多次进行后续会议，商讨从相关国家（包括韩国）进口活猪的可行性和所需的跟进工作，包括由出口地（包括韩国）提供当地及农场的猪病控制及预防方法，以及由进口商与出口商商讨的标准作业程序、应变计划和有关物流安排等。渔护署待收到所需的有关资料后会进行风险评估，以及与当地有关当局磋商。相关的入口协议将涉及检疫措施的制定和物流的安排，涉及法律问题及多方面的沟通与合作，不会在短时间内取得共识，暂时没有具体落实的时间表。

同时，渔护署正与新加坡及马来西亚有关当局联系，将于明年一月前往考察，以了解新加坡对马来西亚以海运方式进口活猪及马来西亚当地活猪出口的监管。