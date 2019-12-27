反修例冲突导致“大逃港” 香港人涌入大陆过节

香港在圣诞节当天及26日都是公共假期，以往不少港人都会趁着假期旅游。但今年面对多个商场连日出现示威活动，不少香港人宁可选择到邻近大陆城市过节。

据《星岛日报》27日报道，香港入境处资料显示，多个出入境管制站数据在刚结束的圣诞假期间上涨，其中以深圳湾口岸涨势最明显，出境人数于平安夜及圣诞节两天分别较去年大增28%及35%，分别达4万4284及5万9558人次，平均涨幅32%。据了解，于早上的出境高峰期，部分旅客需要等候45分钟才能过关。

此外，香港入境处资料显示，香港两日出境人数分别按年上升逾12%及14%。然而，赴港内地旅客却也大幅减少，以致整体出入境人次增加少于10%

另据观察者网等大陆媒体报道，圣诞节两天深圳湾口岸入境大厅客流均呈现“超饱和状态”，港人于早上已挤满整个查验大厅，最终须将出境大厅临时查验台也调拨至入境大厅，才可疏导人流。据部分旅行现场所见，由于香港不少市民也是经深圳湾口岸赴广州、佛山、中山等城市，在旅客大增之下，不少直达巴士未及返回口岸，部分心急旅客未有排队蜂拥上车，导致口岸秩序在早上繁忙时间略为混乱，直至中午时分才恢复。

除深圳湾口岸出现涨幅外，多个通往内地的出入境管制站的港人出境数字也有上升。旅游界立法会议员姚思荣认为，此因是今年圣诞节假期较短，所以市民未如过往般到外地度假，“反而会倾向选择短线旅游，而短线的话可选择的地方不多，内地是其中一个。”

他并指，香港的冲突并没有因圣诞节日而减少，也令港人为求安全，选择外游过节，预计若社会事件未能于短期内平息，港人于农历新年往内地出境人数也会上升。