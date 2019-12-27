中国首次完成太阳帆在轨关键技术试验

由中科院沈阳自动化所研制的“天帆一号”（SIASAIL-I）太阳帆，搭载长沙天仪研究院潇湘一号07卫星，日前在轨成功验证了多项太阳帆关键技术。这是中国首次完成太阳帆在轨关键技术试验，将对我国后续大型太阳帆研发提供技术支持。

据《科技日报》27日报道，太阳帆被认为是目前极具可能到达太阳系外的航天器，它是利用太阳在薄膜上的反射光压来提供动力的航天器，在小行星探测、地磁暴监测、太阳极地探测及空间碎片清除等方面具有广泛应用前景。大型太阳帆被认为是未来行星间航行的关键手段，在空间科学探测中将发挥重要作用。

天帆一号在轨展开过程中的部分照片（中国科学院沈阳自动化研究所）

据介绍，在航行过程中，太阳帆不需消耗额外化学燃料和工作介质，具有质量小、收展比大、成本低、功耗低、航程长的特点，但其技术难度大，涉及的学科门类也较多。目前，国际上已有日本、美国、英国等国家相继成功在轨开展了太阳帆的技术和应用研究。

“天帆一号”项目负责人、中科院沈阳自动化所空间自动化技术研究室副主任刘金国研究员介绍，“天帆一号”将柔性膜折叠存储在展开机构内部，发射前大小不到0.5个立方星体积（1立方星体积为10厘米×10厘米×10厘米），在潇湘一号07卫星平台正常入轨之后，通过两级组合展开的方式开展技术验证。

从当前在轨返回的数据和图片表明，“天帆一号”太阳帆关键技术试验进展顺利，在轨验证了微小卫星两级主被动展开系统、多帆桁同步展开机构、可展开双稳态杆技术、柔性帆膜材料、帆膜折叠展开技术等多项关键技术，标志着太阳帆关键技术试验验证任务取得圆满成功。

本次后续任务中，“天帆一号”还将开展机构寿命、材料特性和轨道高度等研究，验证其离轨能力并探究其在空间碎片减缓中的潜在应用。未来将争取早日实现我国首个基于太阳帆的空间科学探测任务。