中国11月工业企业利润同比转跌为升 增幅5.4%创八个月新高

中国国家统计局周五（27日）公布，11月规模以上工业企业实现利润总额同比转跌为升，增幅5.4%为八个月新高，因工业生产和销售增长明显加快，工业品出厂价格降幅收窄。

路透社引述数据显示，1-11月工业企业实现利润总额56,100.7亿元人民币，同比下降2.1%（按可比口径计算，考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离、四经普单位清查等因素影响），降幅比1-10月的2.9%收窄0.8个百分点。

统计局工业司高级统计师朱虹解读称，初步测算，11月工业品价格变动影响全部规模以上工业企业利润增速比10月回升4.0个百分点。

“尽管11月份工业企业利润增速由负转正，但也要看到，当前经济下行压力仍然较大，受市场需求、工业品价格等多重因素影响，工业企业利润的波动性和不确定性依然存在。”朱虹表示。

据其介绍，11月消费品制造业利润同比增长8.2%，增速比10月加快3.1个百分点；主要受市场需求有所回升、产品价格上涨等因素影响，化工、石油加工、钢铁行业销售增速加快，利润增长回暖。

此外，私营企业和小型企业利润增速加快，国有控股企业和外商及港澳台商投资企业利润增速均由负转正。

统计局数据显示，1-11月，在41个工业大类行业中，28个行业利润总额同比增加，13个行业减少。主要行业利润情况如下：电力、热力生产和供应业利润总额同比增长20.6%，专用设备制造业增长13.6%，电气机械和器材制造业增长13.3%，非金属矿物制品业增长10.7%。

石油、煤炭及其他燃料加工业下降47.2%，黑色金属冶炼和压延加工业下降42.3%，化学原料和化学制品制造业下降23.3%，汽车制造业下降13.9%