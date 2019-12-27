日媒：亚洲企业市值中阿里领涨 中石油领跌

在亚洲股票市场上，资金正在流入高速成长的企业。

日经中文网27日报道，对2019年股票总市值增长的亚洲企业进行排名发现，阿里巴巴集团的总市值增加额位居首位。阿里巴巴加强了手机支付和物流网业务，扩大了业绩。在香港二次上市获得了投资者的成长期待。在中美贸易摩擦构成逆风的背景下，稳步扩大业绩的企业获得市场好评。预计2020年投资者将继续挑选投资企业。

11月26日，在阿里巴巴赴香港交易所上市的仪式上，站在台上的不是创始人马云，而是9月接替马云的董事局主席兼首席执行官张勇。张勇指出，今年是阿里巴巴成立20周年。在20岁生日之际，我们迎来了一个重要的里程碑，就是回家，回香港上市。

相比马云，重视短期收益的投资者或许更希望张勇担任阿里巴巴的领头人。马云向半导体等基础研究投入1000亿元，动辄实施巨额投资，而张勇则致力于稳步推高公司的利润。

张勇2009年开展的“双11”促销的成交额在2019年扩大至2684亿元。13亿个包裹通过完善的物流网络配送，巨额资金通过“支付宝”顺畅交易。阿里巴巴在技术层面不断增强，业务还有进一步成长的余地。

调查分析网站QUICK FactSet汇总的分析师预测值显示，预计阿里巴巴2021财年（截至2022年3月）的净利润将超过230亿美元，比2018财年增长80%。由于业绩有望扩大，2019年的股票总市值增长额超过2000亿美元，是腾讯控股的两倍以上。

资金还流向出现市场复苏期待的半导体领域。全球最大半导体代工企业台湾积体电路制造（TSMC）的总市值增加额位居第三，在半导体存储器领域握有全球40%份额的韩国三星电子排在第4。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2020年的市场规模将比上年扩大6%至4330亿美元。从同比减少13%的2019年开始转为复苏。

预计台积电将向苹果和华为供应支持5G的芯片。该公司的资深副总经理王建光指出，2020年5G和物联网是成长源。

预计三星2019财年（截至2019年12月）的利润将下滑50%多。不过分析师预计，2020财年之后业绩将快速复苏。面向5G的半导体存储器业务将增长，此外扩充5G智能手机产品线也将推高收益。

2018年底之前上市的“前独角兽企业”的业绩明暗分明。美团点评的总市值扩大至2.8倍。美团向超过四亿用户提供餐厅和酒店的团购服务，预计2019财年（截至2019年12月）将扭亏为盈。一方面，纯电动汽车（EV）厂商上海蔚来汽车因起火事故而实施召回，股价跌至2018年秋季发行价的不到一半。

印度的大型财阀信实工业（Reliance Industries Limited）除了主力的石油相关业务外，还把移动电话和零售等面向消费者的业务培育为收益源。8月，信实工业就接受沙特阿拉伯国营石油公司沙特阿美150亿美元出资达成协议，财务状况有望改善。

总市值增长额排行第9的是澳大利亚制药企业CSL。该公司经营以血液成分为原料的药品，属于全球大型药企，是日本武田药品工业的竞争对手。CSL研发的儿童血管炎等疾病的治疗药在全球处于供不应求状态，扩大了产品销售额。

在东南亚企业方面，运营机场的泰国机场公司（AOT）由于中国游客的利用增加，股票总市值出现增长。越南的综合企业Vingroup进军汽车领域，正在加紧推进业务多元化。

另一方面，从总市值减少的企业来看，中国电信、中国移动、中国石油天然气等通信和资源相关企业引人注目。通信企业的5G相关投资负担令人担忧。在资源相关企业方面，原油价格不振构成拖累。受到香港和中美局势的影响，在新加坡上市的怡和洋行（Jardine Matheson）等企业的股价也出现下跌。

2020年世界经济依然充满不确定性因素，估计投资者在意的是企业的业绩是否有保证，企业盈利的“质量”将受到重视。在平台业务等领域，排名靠前的企业与排名靠后企业的差距似乎会出现扩大，投资者将继续挑选投资的股票。