专家：美中阶段性贸易协定只是暂时休战

（早报讯）美国和中国据信很快会在2020年1月初签署阶段性贸易协定。根据这个协定，美国将减少对中国商品的关税，或者至少会降低人们对两国贸易战升级的担忧。

美国之音报道，分析人士称，中国政府在这个协定中之所以做出比美国更多的让步，是因为它面临着多种国内经济挑战，比如流动性不稳、失业增加、两国经济脱钩的危险等。但分析人士认为，该协定即便签署了，也不会为制止美中科技战起到多大作用。而科技战则是双边贸易摩擦的核心问题。

美奇金投资咨询有限公司（J Capital Research）共同创办人和研究部负责人杨思安（Anne Stevenson-Yang）说：“美中之间真正的紧张所在，或者真正的大戏所在就是在技术领域。科技领域又回到了原点，无论是华为、中兴或知识产权等。”

她指出：“现在还没有进入这种贸易关系的真正战场。”

中信银行国际有限公司首席经济师廖群说："中美科技战肯定还会持续，包括金融战都会持续。贸易战只不过是暂停。暂停后，大家都要做点让步，那么，中国让步大一点，因为这个贸易逆差确实是比较大，削减一点贸易逆差，原则上来讲，中国政府也都是同意的。”

廖群补充说，美国应当给中国留有合理的空间去评估市场状况，对采购做相应的调整。他表示，表面上看，这个阶段性协定代表美中贸易战的临时性停火，但要维持长期停战，这个协定是远远不够的。

廖群说：“美国和中国将会继续打科技战、金融战、甚至汇率战。现在或许已经宣布了停火，但之后，双方还要继续就让步进行谈判。由于贸易失衡的规模相对较大，中国还会做出更多的让步。中国在原则上早就同意缩小贸易赤字。”