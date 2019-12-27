李铁李霄鹏王宝山面试完毕 国足新任主帅只待官宣

备受关注的国家男足主帅竞聘工作在中国足协精心组织下，于26日下午5点至晚8点在北京天坛饭店举行了事关人选敲定的最重要一道程序——竞聘候选人面试。

据《北京青年报》报道，以朱广沪为组长的教练委员会选帅专家组对包括李霄鹏、李铁、王宝山在内的3名本土候选教练逐一进行了“口试”。

尽管最终竞聘结果有待中国足协官宣，但由于竞聘工作结束前，中国足协及有关方面已对接下来国足建设及发展方向有了比较明确的概念，竞聘结束后，一揽子围绕国家队工作的方案也将出台。对于具体人选，其实协会方面已然胸有成竹。

按照计划，新一届国家男足预计将于明年1月5日或6日在广州开启新一期集训的征程。这意味着，在此之前，球队新任主帅的选聘工作必须有明确答案。

此前，中国足协及有关方面结合国家队卡塔尔世预赛40强赛遇到的困境、问题，对国家队选帅方向问题进行了细致、慎重的分析，并最终将选帅目标锁定在本土优秀的教练员身上。

而最终，率领俱乐部队在本赛季中超联赛中成绩相对优异的3名本土教练李霄鹏、李铁、王宝山脱颖而出，进入选帅终极候选范围。中国足协在对3人的情况作了详尽了解之后，也将“竞聘考试”通知分别发给几位本土教练。

据了解，中国足协在此次选帅工作过程中本着公平、公正的办事原则，而选帅的具体形式、程序与今年2001年龄段国青队主帅竞聘程序几乎一致。

在各类竞聘程序中，候选者面试是最后一道程序，可以说也是最重要的程序之一。

今年夏天国青队新帅竞聘面试内容包括自我介绍、比赛分析、答辩。而选帅专家组对候选人的考核内容不仅限于业务知识和实战分析，还在于其个性、综合知识体系的构成情况。

可以说，选聘是对候选人综合素质的一次全面比较。而据了解，国足新帅的面试内容也有相近之处。

除了面试程序外，两支国字号球队主帅竞聘面试的考官人员构成也都近似。

据悉，原国足主帅、上海足协主席朱广沪担任此次国足选帅专家组组长，其成员还包括李春满、魏克兴、区楚良、沈祥福等名宿。中国足协外籍技术总监克里斯原本也在专家组成员之列，但因为他回欧洲度假，未能参与其中。

或许是考虑到选帅工作受到社会各界关注，中国足协为避免选帅工作受到干扰，并没有在协会位于北京的办公地点组织本次面试，而是将面试地点安排在中国足协多次重要会议会场所在地——北京天坛饭店。

据了解，26日的面试从下午5点开始至8点结束，3名候选教练按照每人一小时的时间与考官们完成“问答”。而有消息显示，面试期间，中国足协主席陈戌源、秘书长刘奕等协会主要领导也都全程在现场关注。

据悉，面试进行前，中国足协内部已经不止一次组织召开围绕国家队建设的专题会议。而随着国足选帅候选人考试结束，相关计划也将一一出台并落实。

据了解，新一届国足教练组将确定为“复合型团队”模式。也就是说，本土教练作为主帅牵头教练组的同时，也将融入外籍顾问的技术元素，通过中西合璧的方式为教练组及整个球队提供智囊支持。

有消息称，克里斯将成为未来国足教练组外籍顾问的主角，而同样进入国足教练团队的可能还有部分来自欧洲（主要来自英国）的执教技术工作成员。