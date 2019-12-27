中牧股份回应布病事件：布病疫苗车间停产整改 全厂全面检查

针对甘肃省卫生健康委员会网站12月26日晚发布的《中国农科院兰州兽研所布鲁氏菌抗体阳性事件调查处置情况通报》，中牧实业股份有限公司12月27日在上海证券交易所官网发布说明公告称，经公司核查，2019年7月24日至8月20日期间，兰州厂布病疫苗生产车间在生产过程中使用了过期消毒剂，导致生产发酵罐的废气排放灭菌不彻底，此次事件是一次意外的偶发事件，是短时间内出现的一次暴露。

据澎湃新闻报道，公告称，兰州兽研所发生部分人员检测出布鲁氏菌抗体阳性的事件后，公司第一时间安排兰州厂的布病疫苗生产车间停产。针对甘肃省卫健委通报中指出的兰州厂使用过期消毒剂情况，公司将立即对全厂开展全面检查，全力整改，并对公司系统内的兽用生物制品工厂专项部署生物安全风险大排查。

公告表示，将根据《通报》采取四项后续措施。

四项措施包括：严格落实《通报》要求，兰州厂作为责任主体，将以布病疫苗车间为重点，立即对全厂执行《兽药生产质量管理规范》开展全面检查，全力整改，做好后续各项工作，切实履行好相关责任；立即对公司系统内的兽用生物制品工厂专项部署生物安全风险大排查，及时处理风险隐患，坚决杜绝此类事件再次发生；认真彻查兽用生物制品工厂原材料的采购、领用、使用等环节，进一步健全管理制度、规范管理流程，防范管理漏洞；加大科普宣教力度，加强对工厂员工生物安全防控知识的培训，增强员工风险防范意识，进一步完善和落实安全生产责任制。