固体饮料当特医奶粉开进“处方” 湖南郴州一医院六人被处分

有媒体发现，在中国湖南郴州市第一人民医院，有医生开出的“处方”奶粉，是并不能保证婴儿营养的固体饮料。医院以“履职不力、工作失职”为由，对六人进行了处分。

据澎湃新闻报道，湖南郴州市第一人民医院回应称，“舒儿呔氨基酸配方粉”经销商私自印制的题为“郴州市第一人民医院处方笺”、落款为“便民药房”、内容为舒儿呔各品种配方粉的便签纸放置于科室。相关医生未核实便签纸来源，便将舒儿呔推荐给患者。

为此，医院以“履职不力、工作失职”为由，对医院药学部、儿保科、儿童消化内科六人进行书面检查、批评教育、责令公开检讨等处分。同时，医院的便民药房也已关停。

郴州市第一人民医院主要负责人26日向购买该奶粉的李女士和彭女士当面致歉。

李女士八个月大的宝宝2018年10月，在该医院被发现对牛奶高度过敏。医生陈雪梅开了处方，处方有几种治疗腹泻的药品和一张抬头为“郴州市第一人民医院处方筏”，落款“便民药房”的单子。医生在该单子上“舒儿呔氨基酸配方粉”划线，并要求吃六个月后再复查。

截止到今年2月24日，李女士一共在医院购买了12815元（人民币，下同，2484.28新币）的舒儿呔配方粉。

其间，孩子的过敏症状并没减退，且身高体重的增加严重滞后。彭女士遇到的情况和李女士相似。

澎湃新闻发现，“舒儿呔氨基酸配方粉” 的生产厂家，是《人民日报》今年7月报道的“假配方奶粉”生产厂家山东梵和生物科技有限公司，该公司并无特殊医学用途婴儿配方奶粉生产资质，且曾于今年5月起四次下达不合格食品召回通知。