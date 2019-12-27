为挤掉公考竞争对手 “下毒”女被判坐牢八个月

女子小慧（化名）日前报名参加公务员考试，当时报考的岗位只招录一人。笔试第一、综合成绩第二的她为了顺利被录取，遂找人合谋给对手“下毒”。北京顺义法院26日对此案进行了公开宣判，被告人小慧、肖某因犯欺骗他人吸毒罪，均被判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元。

据《北京青年报》报道，案情显示小慧在2018年3月13日为使国家公务员考试竞争对手张凯（化名）受到行政处罚，遂与肖某合谋，由肖某前往张凯工作单位，以应聘为名接触张凯。

3月17日，肖某在办公室内趁机将毒品放入张凯水杯中并确保其喝下。次日，肖某拨打110举报张凯吸毒，张凯随后被抓获，民警从张凯办公室电脑键盘下起获甲基苯丙胺0.05g。经检验，张凯尿液中检出苯丙胺和甲基苯丙胺。此后小慧共给付肖某人民币26250元作为酬劳。事发后，小慧和肖某被警方抓获，其持有的毒品也已被收缴。在此前的庭审中，两人均认罪认罚。

庭审现场，小慧自称，公务员考试后，张凯综合成绩第一，她是第二名。后其与张凯通过微信聊过一些关于面试的事情，也去其单位了解过他的工作情况。她以每天1000元的价格，让肖某去调查张凯。但肖某说调查难度太大，不如直接给他吃点毒品。

小慧表示，因肖某说吸食毒品也就是治安处罚，她也就同意了。为此，小慧前后总共给肖某两万多元。但对于“下毒”的提议，双方均称是对方提出的。

顺义法院审理过程中，小慧的近亲属向法院提交刑事责任能力鉴定申请书，主张她有神经衰弱、失眠和抑郁的症状，并提交了相关门诊病历材料。经查，小慧在实施危害行为时，能够辨认和控制自己的行为，积极追求危害结果的发生，且上述材料均系案发之后形成，故法院对该申请不予受理。

法院认为，被告人小慧、肖某合谋欺骗他人吸食毒品，其行为已构成欺骗他人吸毒罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。鉴于到案后如实供述主要犯罪事实，故依法对二被告人从轻处罚。关于小慧、肖某的辩护人所提对二被告人适用缓刑的辩护意见，根据此案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，不宜适用缓刑。据此，被告人小慧、肖某因犯欺骗他人吸毒罪，均被判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；追缴肖某的违法所得26250元，追缴后予以没收。宣判后，小慧当庭表示要上诉。