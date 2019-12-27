报告：北京房价较两年前高点已降近两成

12月27日发布的一份报告显示，与2017年4月最高点相比，2019年11月中国北京房价约下跌了18.5%。

据中新网报道，中国社会科学院财经战略研究院27日发布了《中国住房市场发展月度分析报告(201912)》，这份报告指出，自2019年7月以来，一线城市房价走势出现分化，深圳房价独自持续上行，北京、上海、广州等城市继续调整。

北京房价下调速度快于其它一线城市。与2017年4月最高点相比，2019年11月北京房价约下跌了18.5%。广州的市场走势与北京相似，但波幅略小。上海自2019年5月以来，房价的涨跌幅度相对较小。

报告认为，深圳房价对其它一线城市的房价预期具有一定的正向影响。如果2020年下半年深圳房价涨势延续，其房价上涨态势可能会逐步会传导至其它一线城市。

报告还指，在“房住不炒”的背景下，中国部分二三四线城市房价稳中有降。青岛、济南等少部分二三四线城市，近一年房价降幅大于9%。

部分城市房价波动性相对仍较大。纬房指数监测显示，苏州、南通、宁波、临沂、洛阳等城市近一年二手房价涨幅在12%以上。其中苏州2019年11月房价环比下降1.74%，短期房价涨势初步得到控制。

报告认为，随着政策走势的进一步明确和房价总体波动性的降低，2020年初房地产市场 “小阳春”现象或难以再度出现。中国2020年的房地产调控政策主线已经较为明朗，房地产市场借政策真空期进行预热的可能性已经大为降低。

而且，2019年第四季度房价总体稳中趋降，并未出现大幅下调，市场累积的反弹动能小。综合看，2020年初，房地产市场总体不大可能再度出现明显的“小阳春”现象。