港警向直播媒体展示记者身份证惹争议

有香港警员昨天（26日）在大埔超级城截查《立场新闻》记者时，在直播镜头前展示记者的身份证，引起争议与多方批评。

综合香港01、《明报》《信报》等港媒报道，警方在场指挥官曾指《立场新闻》记者“搞事”，并警告自己会认得记者，直言“这间报馆有问题”，记者是“黑记”等。《立场新闻》报道指出，记者被一名机动部队指挥官指控只拍摄在场警员，没有拍摄现场其他人。

香港警方回应时指出，任何人如果认为受到警方不合理对待，可向投诉警察课投诉，强调警方一直尊重新闻自由和传媒采访权利，会在不影响行动成效的前提下，尽力便利传媒工作，并呼吁记者采访时顾及自身安全，免受伤害。

事件发生后，香港记者协会及摄影记者协会强烈谴责警员刻意在镜头前展示记者身份证，要求私隐专员介入调查跟进。私隐专员黄继儿回应传媒查询时称，私隐专员公署知悉有关传媒报道以及记协的声明，有足够理由就此作出调查，在完成调查前，公署不能评论所涉个案。

就有关该记者的个人资料有可能无可避免地在有关媒体的直播过程中被披露，公署指出，如任何人在未经资料使用者同意下，取得该些个人资料，并将该些个人资料披露，而该项披露导致该资料当事人蒙受心理伤害，不论其意图如何，该人有可能触犯私隐条例第64(2)条的规定，一经定罪，最高刑罚是罚款港币100万元及监禁五年。

而立法会保安事务委员会副主席容海恩今早（27日）在香港的电台节目表示，事件难以令人理解，质疑涉事警员是否意气用事，希望大家都保持克制，尊重彼此工作。

荣海恩也对前线警员工作的压力及辛苦表示理解，希望他们克制、合法执法，不要被有心人制造话柄。

自24日以来，香港多处再度发生警民冲突。有反修例群体连续多日在全港多个商场发动抗议活动，而警方也出动警力维持秩序。