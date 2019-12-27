港警队过去半年发放共1.3亿元津贴 膳食津贴占5000万

香港保安局及公务员事务局今日（27日）回应立法会议员朱凯迪的要求，向立法会财务委员会交代警务处由6月至11月的工作相关津贴，及本地膳食津贴总开支。

综合香港01、《信报》等港媒消息，局方指，警务处在过去半年的“工作相关津贴”总开支共约8500万元（港币，下同，约1477万新元），当中包括辛劳津贴、轮班工作津贴、制服及用具津贴等。

至于膳食津贴，警务处在过去半年的总开支（包括警务人员及文职职系人员）约为5000万元，连同上述的工作津贴，即在过去半年的反修例风波中，警务处共发放约1.3亿元津贴予各级警员。

保安局在回信中表示，警务人员的逾时工作安排受到《公务员事务规例》、相关通告及警队内部的有关规定严格管制。

根据有关规例，逾时工作会以补假作偿，倘若无法或不大可能于进行逾时工作后30天内以补假作偿，当局可批准向合资格的人员发放纪律部队逾时工作津贴。有关逾时工作津贴的开支由警务处支付，并非由警察福利基金支付。

局方指，公务员如按部门首长指示，在任何24小时内（由开始当值起计）于香港持续当值12小时或以上，可申领本地膳食津贴。若部门因应运作或行动需要已为有关人员提供膳食，则有关人员不能同时申领膳食津贴。

保安局在本月初曾向财委会提供文件，首次披露警队超时工作的开支。资料显示，在过去半年（6月至11月），警务处平均每月领取纪律部队逾时工作津贴的人员数目约1万1000人，相关开支总共约为9.5亿元，平均每人获发8.6万元“OT（加班）津贴”。