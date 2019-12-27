专家：中国地方债规模有望超金融债 稳投资重任愈突出

中国国家金融与发展实验室理事长李扬周五（27日）表示，鉴于中国不断下行的经济压力，地方政府债券承担的稳投资、稳就业等方面的重任愈显突出。国内地方政府债券规模有望不断扩大，今后地方债规模可能超过金融债，成为中国最大的债券品种。

据路透社报道，中国国家金融与发展实验室并发布中国债券市场2019年报告指出，目前地方政府债的剩余期限在四年以内的占比达到了50%左右，这意味着，未来四年中，地方政府的到期偿还将逐渐达到一个高潮。在经济下行中压力渐增的地方财政将面临新的考验。

报告还指出，目前债务负担比较重的省份包括贵州、青海、内蒙古、辽宁、宁夏和吉林等。如果考虑地方政府发展的PPP（政府和社会资本合作）项目后，山东、江苏、四川、浙江和河南的地方政府债务规模也有明显的增加。

李扬在2019年中国债券论坛上指出，2019年中国地方政府债增长非常迅速，目前国内提振经济增长的主要手段将是依赖地方政府投资，在这样的大环境下，今后几年地方政府债会非常显着的增加。下一步，在确认地方债将不可避免的大发展的前提下，防范地方债的风险将会是头号的问题。

他认为，“地方债可能是今后中国最大的债券品种，有可能会超过金融债。”

路透统计显示，2019年全国地方政府债券发行总计43624亿元人民币（8455.21亿新币），较去年增长近5%，终结前两年下滑态势，其中专项债占比升至近六成。

中国人民银行布的11月份金融市场运行情况显示，截至11月末，债券市场托管余额为97.6万亿元人民币。其中，国债托管余额为15.7万亿元，地方政府债券托管余额为21.1万亿元，金融债券托管余额为23.2万亿元，公司信用类债券托管余额为21.4万亿元。