中国央行称虚拟货币交易有死灰复燃迹象 将保持监管高压

中国人民银行营业管理部、北京市地方金管局等四部门周五（27日）发文警示，近期虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务，要求相关部门保持监管高压。

据路透社报道，中国央行营管部官网发布的风险提示并指出，部分虚拟货币交易平台通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目提供交易服务，严重违反央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，扰乱经济金融秩序。

风险提示称，“我们严重警告开展相关活动的在京机构及人员，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务。”

同时，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动，辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。

文件要求辖内各金融管理部门、网络电信管理部门、公安部门对虚拟货币交易、ICO及变相ICO持续保持监管高压，综合运用现场约谈、行政调查、封停网站、刑事立案等手段予以打击。

中国央行上海总部11月下旬称，在区块链技术推广宣传过程中，虚拟货币炒作有抬头迹象。下一步将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。