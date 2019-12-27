“百名红通人员”周骥阳一审被判无期

中国杭州市中级人民法院27日上午公开宣判第78号“百名红通人员”周骥阳合同诈骗案，对周骥阳以合同诈骗罪判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对周骥阳合同诈骗所得人民币6986.37万元（1351.38万新币）予以追缴，发还被害人。

据“杭州中院”微信公众号消息，杭州中院经审理查明：周骥阳原系国家工作人员，自1998年起从事期货交易，此后因自有资金不足且产生巨额亏损，无以维系。2002年3月至2008年12月间，周骥阳对外谎称自己是中共浙江省党史研究室宣传教育处副处长，编造股权转让、合作开发房地产项目需要资金等虚假理由，并以承诺支付高息为诱饵，与十余名被害人签订借款等协议，从十余名被害人处获取钱款，用于偿还个人债务、消费和期货交易，实际共骗取人民币6986.37万元。2008年12月，周骥阳携款逃离杭州。2017年12月1日，公安机关在辽宁省大连市将周骥阳抓获归案。

法院审理认为，周骥阳以非法占有为目的，虚构身份和借款事由，隐瞒真实用途，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成合同诈骗罪。周骥阳归案后虽能如实交代罪行，认罪态度较好，但其犯罪造成他人数额特别巨大的损失，还携带赃款潜逃多年逃避责任追究，故不足以对其从轻处罚。法庭遂依法作出上述判决。