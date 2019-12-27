港警本周至今共拘336人

香港警察今天（27日）下午召开记者会，港警公共关系科高级警司江永祥表示，由周一（23日）至今天凌晨，香港警方共拘捕336人，包括244男92女，年龄介于11至54岁，涉及非法集结、藏有攻击性武器及阻碍警察办公等。

综合香港01与《信报》报道，江永祥介绍，平安夜及圣诞节两天，港警共使用76发催泪弹、33发橡胶弹、布袋弹14发，以及12发海绵弹，而由周一至今，共有13名警员受伤。

另一方面，针对警察26日展示记者身份证所引发的争议，警察公共关系科总警司郭嘉铨表示事件中负责截查的警员“是有不对的地方”，指警方会主动了解、调查事件，有需要时会配合个人资料私隐专员公署的调查工作。

他指自己也关注有前线警员在示威现场与记者有近距离的磨擦，包括有警员及记者之间的争执、互相指骂及有针对性的用语，认为这种情况不应该。

郭嘉铨表示，希望大家明白，前线警员在受到暴力冲击的现场，经常需要在短时间内迅速辨认在场人士的角色及身份，实在不容易。他指出，记者不一定穿反光衣，穿反光衣的也不一定是记者，而且曾经发生阻碍警员执法及抢犯的情况，警员对现场人士难免有较高的警觉性，有时反应可能会过大。

他强调，警方尊重新闻自由，尊重记者的采访工作，因此会提醒前线警员保持克制，避免大家在言语间有误会、口角，希望前线警员及记者可以互谅互让，互相尊重，给彼此空间做自己的工作。