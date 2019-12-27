首批奔三90后报告：一线城市月入逾两万才有安全感

2020年即将到来，“90后”中最早的一批人，即将正式迈入30岁的门槛。一份关于首批90后调查报告显示，受访者跳槽率高，一线城市心理安全税前月薪的平均数为21401.5元（人民币，下同，4138.27新币）。

据新华社27日报道，国内青年社交平台“探探”发布了一份《三十而立 首批奔三90后报告》，对该平台90后用户进行采样调查，从生活状态、经济实力、情感态度等维度分析了首批奔三“90后”的各方面现状。

对于“三十而立”的理解，受访者认为，最重要的“立”是对待感情坚持自己的态度，66.2%的受访者都选择“对感情不将就，但即便有自我的坚持，56%用户向往结婚成家。同时，健身减肥、持续学习新技能也是大部分受访者对“立”的理解，分别占比41.1%、33.5%。还有23.8%的受访者则选择、独立攒房子首付。

调查显示，受访者对于晚婚保持了较高的宽容度，44.6%的受访者认为“脱单越来越难”，32.6%受访者表示“没结婚很正常”。

北京大学社会学系教授陆杰华认为，随着经济社会的发展，代际间的婚育观念已经发生了很大的改变，对于很多90后而言，晚婚、不婚等现象越来越常见，社会包容度也在提高，婚姻不再是唯一的选择。

报告还显示，54.2%的受访者经常凌晨失眠；11时前入睡的人仅有18.9%；12点至凌晨1时入睡的最多，达33.2%；5.8%的受访者2时之后才能入睡。

从熬夜的地区分布来看，广东、四川、北京和上海是熬夜“重灾区”，上述地方受访者能在11时后入睡的比例分别为90.5%、87.8%、84.8%、83.5%。

调查还分析了首批90后的经济情况，受访者中，男生平均存款达98210元，而女生平均存款为66120元，男生为女生的1.49 倍。

至于月工资达到多少才能有安全感，受访者给出的数据来看，一线城市30岁的心理安全税前月薪的平均数为21401.5元，二线城市则为14588元，三线城市也达到了8003.5元。

从跳槽频率来看，受访者中只有 21.3%的人从没换过工作，13.5%的人跳槽一次，65.2%的人换过两次及以上工作，其中跳槽五次以上的奔三 “90后”比例达 18.7%。由此可见，父母那一辈传统的“铁饭碗”概念在奔三“90后”心中已不太能站得住脚。

调查还显示，首批90后家庭角色还是社会角色都正在发生转变。七成以上( 74.7%)的奔三“90后”已经开始为他们的父母“拿主意”了。父母遇到问题时会打电话或发信息询问意见，他们正在逐渐成为家里的主心骨。

近六成受访者开始定期给父母钱，过半受访者会在父母生日或节日时给父母寄礼物，45.7%的回家会为父母做饭，33%的会带父母旅游。

报告还显示，首批“90后”最怀念的物件排名前五的分别是磁带 、MP3、小霸王游戏机、跳跳糖和悠悠球；而他们有关时代文化记忆最深的依次是还珠格格、背鲁迅课文、猫和老鼠、葫芦娃和流星花园。