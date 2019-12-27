兰州布病感染原因查明 涉事公司跌破百亿

中国甘肃省卫生健康委员会网站通报了中国农科院兰州兽研所布病事件，专家组认为，中牧股份旗下疫苗厂排放不达标导致了该事件。受此影响，中牧股份27日一度逼近跌停，对应总市值跌破百亿。

据央视财经微信公众号报道，中牧实业股份有限公司27日在上海证券交易所官网发布公告，经核查，7月24日至8月20日期间，兰州厂布病疫苗生产车间在生产过程中使用了过期消毒剂，导致生产发酵罐的废气排放灭菌不彻底。声明表示，此次事件是一次意外的偶发事件，是短时间内出现的一次暴露。

公司已经安排兰州厂的布病疫苗生产车间停产，针对甘肃省卫健委通报中指出的兰州厂使用过期消毒剂情况，将立即对全厂开展全面检查和整改。

中牧实业股份有限公司系A股沪市主板上市公司中牧股份，中牧股份12月27日大幅低开低走，一度逼近跌停。截至午间休市，中牧股份报每股11.74元，跌6.68%，对应总市值跌破百亿。

甘肃省卫健委此前发布的通报称，兰州兽研所确认抗体阳性人员累计181例，仅一人出现临床症状。

专家组认为，中牧兰州生物药厂7月24日至8月20日，在兽用布鲁氏菌疫苗生产过程中使用过期消毒剂，致使生产发酵罐废气排放灭菌不彻底，携带含菌发酵液的废气形成含菌气溶胶。生产时段该区域主风向为东南风，兰州兽研所处在中牧兰州生物药厂的下风向，人体吸入或粘膜接触产生抗体阳性，造成兰州兽研所发生布鲁氏菌抗体阳性事件。

资料显示，“中牧兰州生物药厂”即为中牧股份的分支机构兰州生物药厂。该药厂是中国国内强制免疫动物疫病疫苗定点生产企业，主要生产口蹄疫疫苗、布病疫苗等兽用生物制品。