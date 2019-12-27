港台或因反修例风波超支500万港币 顾问团要求港府增加资源

香港电台节目顾问团成员27日向商务及经济发展局局长邱腾华发公开信，希望香港当局可以为港台增拨资源。香港商经局回应称，过去九年，港台的开支累积增幅已达117%。

据香港01报道，顾问团成员在联署信中写道，反修例风波下，制作新闻的工作量和所需资源大增。有港台节目制作人员工会表示，港台超出年度预算约500万元（港币，下同，86.87万新币），需要扣减人手。

联署信中提到了香港警队的开支，称警队在过去半年逾时工作津贴开支共约9.5亿元，警队人员过去半年每月平均领取近1.6亿元逾时工作津贴。

联署表示，同样是为市民服务，港台员工得到的待遇却是差天共地。作为香港电台节目顾问团成员，对此表示强烈关注，希望当局为香港电台增拨资源。

参与联署的人士表示，政府有责任因应港台发展需要增拨资源，并继续为香港电台增加更多人手和设备。

参与联署的香港资讯科技商会荣誉会长方保侨回应查询时表示，对港台调配资料的做法感到荒谬，“我们十分感谢前线记者的付出，应该支持他们的工作并要作鼓励，削减资源？为何要惩罚他们？”

方保侨又指，警方在反修例风波下却得到近10亿的额外资源，“大家同样都是政府部问，为何大家的待遇可以如此不公平”。

香港商经局则回应表示，港台作为政府部门的一员，一直按政府资源分配机制获得应有的资源，以提供公共广播服务；过去九年，港台的开支累积增幅117%。