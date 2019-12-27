“公主抱”失手致女友摔断肋骨 宁波男子被判赔偿6000元

中国宁波一对情侣因“公主抱”闹上法庭，男方被判赔偿女方损失近6000元（人民币，下同，1160.15新币）。

据澎湃新闻报道，中国宁波宁海县法院27日透露，由该院初审的一起因“公主抱”引发的情侣间健康权纠纷审结，宁波市中院维持原判，确定男方承担70%的责任，赔偿女方损失近6000元。

葛某与杨某曾是情侣。去年5月，两人到宁波玩，在酒店里，葛某想给女友一个“公主抱”，没想到手臂脱力，导致杨某摔倒，经诊断为胸壁挫伤、三根肋骨骨折，花费医疗费1800余元。后经宁波某司法鉴定中心鉴定，杨某因伤情误工105天。

事后，两人始终未就赔偿问题达成一致，直至分手。2018年11月，杨某将葛某诉至宁海法院，要求赔偿医疗费、护理费、误工费等两万余元，并提供聊天记录、电话录音、病历等证据。葛某辩称，杨某是自己在酒店洗澡时摔倒受伤，与自己无关，她受伤后，自己立即将其送往医院，已尽到义务，不应承担赔偿责任，但没有提交证据。

法官查看原告提交的证据，聊天记录显示双方曾在电话、微信中就赔偿问题沟通，杨某问葛某“你把我摔了，弄断三根肋骨，是你弄的，他们（男方父母）知道吗？”等问题，葛某均做肯定的答复。在电话录音中，葛某也作出“放心吧，我会负责到底”等表示。

根据微信聊天记录、通话记录、双方陈述和其他客观证据，法院认为葛某横抱杨某，导致杨某摔倒在地具有高度盖然性，但杨某作为完全民事行为能力人，应对自己的安全尽到一定的注意义务，酌情确定葛某承担70%的责任，判决葛某赔偿杨某损失近6000元。葛某不服上诉，宁波中院二审维持原判。