【图集】中国长征五号遥三火箭飞行试验任务成功

中国最大运载火箭长征五号时隔两年重回公众视野，长征五号昨晚（27日）在海南文昌航天发射场成功将实践二十号卫星送入预定轨道。

据澎湃新闻报道，此次发射飞行试验主要考核长征五号火箭总体方案、各分系统方案的正确性、协调性，对后续航天任务的相关关键技术进行验证。

长征五号是中国全新研制的一型大推力、高可靠、无毒无污染新一代低温液体运载火箭，也是中国起飞规模最大、运载能力最大、技术跨度最大的一型运载火箭，总体技术达到国际先进水平。

全箭总长约57米，相当于20层楼高，芯级直径5米，“腰围”15.7米以上，起飞质量约870吨，起飞推力为1100多吨，能将近25吨载荷送到300~400公里外近地轨道，相当于一次可以将16辆轿车送上太空。在更高的地球同步转移轨道，“胖五”的运载能力从5.5吨提高到了14吨。

实践二十号卫星是由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制的一颗新技术试验验证卫星，采用东方红五号卫星平台进行研制。

实践二十号卫星搭载的高通量通信载荷，涵盖了Q/V频段载荷、宽带柔性转发器等。其中，Q/V频段是将来研制1Tbps及以上超大容量通信卫星主要使用的频段。

此次“长五”复飞备受关注。此前长征五号两次发射，一成一败。

2016年11月3日20点43分，长征五号运载火箭在海南文昌航天发射场成功发射升空。随后，长征五号运载火箭与其托举的远征二号上面级成功分离，上面级继续将实践十七号卫星送往预定轨道。长征五号运载火箭首次飞行任务获得成功。

2017年7月2日，长征五号遥二运载火箭搭载实践十八号卫星在海南文昌航天发射场发射，火箭飞行至346秒时突发故障。根据分析仿真计算及地面试验结果，故障原因为芯一级液氢液氧发动机一分机涡轮排气装置在复杂力热环境下，局部结构发生异常，发动机推力瞬时大幅下降，致使发射任务失利。

时隔两年，“胖五”成功归来。作为中国现役运力最强的火箭，长征五号重任在肩。这枚采用超过200项核心关键新技术、新技术比例几乎达100%的火箭，未来将承担载人空间站、嫦娥五号月球探测器、火星探测器等一系列中国重大航天发射任务。