丰田汽车因垄断被中国监管当局罚近8800万

中国市场监管机构周五在其网站发布的一份文件中表示，对日本汽车制造商丰田汽车（Toyota）旗下丰田汽车（中国）投资有限公司处以8,760万元（人民币，下同，1693.17万新币）罚款，因该公司涉嫌在江苏省对其高端雷克萨斯车型实施价格垄断。

据路透社报道，中国国家市场监督管理总局反垄断局表示，经查，2015年6月至2018年2月，丰田汽车区域销售经理通过召开经销商会议、巡店、微信通知等方式，要求江苏省内经销商在互联网平台（汽车之家、易车网）销售雷克萨斯汽车时，统一按照各车型建议零售价进行报价，经销商不得擅自降低网络报价。此举剥夺了经销商的定价自主权，损害了消费者权利。

在此期间，雷克萨斯还在该地区制定了统一的销售价格政策，包括在给予客户折扣的同时，要求他们以固定价格购买加装装潢。这种销售政策对单个经销商来说属正常行为，但对制造商而言则是违规行为。

雷克萨斯的母公司丰田汽车的一位发言人对路透表示，丰田知悉处罚一事，尊重处罚决定。该发言人没有进一步置评。

这一处罚决定的出台正值中国加强对汽车销售的监管之际。中国是全球最大的汽车市场，去年销量超过2,800万辆。

不过中国整体汽车销量正逐年下滑，但雷克萨斯的销量却在不断增长。今年前11个月，该品牌共售出18.02万辆汽车，较上年同期激增21%。

今年6月，中国国家市场监管总局对由福特汽车（Ford Motor Company）和重庆长安汽车（Changan Automobile）建立的合资公司长安福特实施纵向垄断协议依法作出处罚决定，对该企业处以1.628亿元罚款。