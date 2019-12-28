中国新证券法四审通过 明年3月施行

历时四年多、历经四次审议后的新修改的中国证券法于12月28日，在十三届全国人大常委会第十五次会议闭幕会上表决通过。

据新华视点报道，新证券法28日出炉，标志着中国资本市场在市场化、法治化的道路上迈出至关重要的一步。作为资本市场的根本法，各方期待完成大修的证券法直击市场痛点，给市场生态带来变化，护航资本市场改革发展。

据新浪新闻报道，记者获悉，修订后的证券法加大了对内幕交易的惩处力度。该法规定，证券交易内幕消息的知情人或者非法获取内幕信息的人违法规定从事内幕交易的，责令处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没收违法所得或者违法所得不足50万元（人民币，下同，9.66万新币）的，处以50万元以上500万以下的罚款。单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他职责责任人员给予警告，并处以20万以上200万以下的罚款。

《证券法》还明确，违法信息披露将被处以最高1000万罚款。记者获悉，信息披露义务人未按照规定报送相关报告或者履行信息披露义务的，责令改正给予警告，并处以50万元以上500万以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以20万以上200万以下的罚款。信息披露义务人报送的报告或者披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，责令改正，给予警告，并处以100万以上1000万以下的罚款。