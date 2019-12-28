中国驻比使馆：“中国加大对欧洲港口控制”是主观臆测

中国驻比利时使馆28日发文表示，近期部分比媒引述某荷兰学者的研究报告，炒作所谓“中国加大对欧洲港口控制”。有关言论是“中国威胁论”的老调重弹。

据中国驻比利时使馆官网发表的文章，文章写道，中国企业始终遵循市场原则和国际惯例开展对欧合作。文章举例反驳媒体报道的希腊比雷埃夫斯港（Pireas）的事例表示，中国公司投资比港正值希腊债务危机之时，是中国投资的“雪中送炭”让比港起死回生，经济效益大幅改善。

文章表示，中国企业对比利时安特卫普港（Port of Antwerp）、泽布吕赫港（Port of Zeebrugge）的投资也为提升当地经济、保障就业稳定等做出积极贡献。

文章批评道，错误的思维得出错误的结论。部分欧洲学者和媒体将中欧之间正常的经贸合作政治化，实质上还是出于意识形态偏见。

文章中写道，“依照这种逻辑，欧洲对华投资总量远多于中国对欧投资，我们是否也要怀疑欧洲企业对华投资存在政治企图？是否也应猜测‘欧洲对华控制’意图？”

中国驻比利时使馆表示，如果大家都本着这种思维，退回到自我封闭和保护主义沟壑里，国际合作就无法开展。相信这不是欧方希望看到的。希望有关媒体客观公正看待中欧、中比合作，避免人云亦云。