上海等八城承办改制后的2021年世俱杯

2021年国际足联俱乐部世界杯（简称；世俱杯）和2023年亚足联亚洲杯承办城市12月28日揭晓。

据《人民日报》报道，上海、天津、广州、武汉、沈阳、济南、杭州、大连八座城市承办世俱杯。北京、天津、上海、重庆、成都、西安、大连、青岛、厦门、苏州10座城市成为2023年亚洲杯承办城市。

中国将有15座城市参与到两大足球盛会的承办工作中，其中，上海、天津、大连成为同时举办世俱杯和亚洲杯的城市。

世俱杯将于2021年6月至7月在中国举办。不久前，国际足联对2021年世俱杯进行了改革：赛制由每年一届改为四年一届，参赛球队由七支增加为24支，共进行32场比赛。改制升级后的世俱杯将成为具有世界顶级影响力和竞技水平的赛事。

据了解，世俱杯的预期收益达到24亿美元（32.45亿新币），世俱杯参赛队伍获得的奖金将高于世界杯。

2023年亚洲杯也将于6、7月间在中国举办。这是继2004年后，中国时隔19年再次承办亚洲杯。

世俱杯和亚洲杯结束后，将给中国留下15座国际级、专业级的高质量足球场。与之配套的高质量训练场地也将达到100块，15座城市将以训练场地为依托，建立高水准青训中心。

《人民日报》在报道中写道，举办世俱杯和亚洲杯是落实《中国足球改革发展总体方案》的举措。这两项足球大赛将带动城市基础设施建设，促进体育产业和体育消费升级，也将带动足球基础设施建设和青少年足球、社会足球的发展。