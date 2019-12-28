丁薛祥以首规委主任身份 主持北京市规划会议

中共中央政治局委员、中央办公厅主任丁薛祥以首都规划建设委员会（首规委）主任的身份主持了关于北京市规划的一个会议。该会议强调，要坚持首都规划权属中共中央，强化首规委把好关、管重点、强监督的职能作用。

据新华社报道，中国首都规划建设委员会25日在北京召开第38次全体会议。传达学习中共中央总书记习近平在听取北京市规划和自然资源领域问题整改情况汇报时的重要讲话，审议通过《关于首都规划重大事项向党中央请示报告制度》，通报2018年度北京城市体检情况。

中共中央政治局委员、首规委主任丁薛祥主持会议，中共中央政治局委员、首规委主任蔡奇出席。

中共中央办公厅、中国国务院办公厅日前印发了《关于调整加强首都规划建设委员会组成人员的通知》。

会议强调，要深刻认识首都规划的特殊重要性，把首都规划建设放在中共和国家工作大局中来把握。要坚持首都规划权属党中央，落实北京主体责任和中央党政军机关共同责任，把对党中央负责和对首都人民群众负责统一起来，强化首规委把好关、管重点、强监督的职能作用。

会议要求，要深入实施新一版城市总体规划，履行北京作为首都的职责。对北京规划和自然资源领域存在的问题，要敢于迎难而上，要统筹解决城市体检反映的问题。