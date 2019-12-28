空缺近两年 中国最大地级市三沙市迎来新市长

中国海南三沙市二届人大常委会第三十次会议12月27日在海口召开，会议决定任命邓忠为三沙市政府副市长、代理市长。

据《北京日报》旗下公众号长安街知事注意到，三沙市市长一职，已空缺近两年。

中国国务院2012年6月21日正式批准，建立地级三沙市，政府驻西沙永兴岛。

三沙市同年7月24日正式揭牌成立，管辖西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛的岛礁及其海域，是中国位置最南、面积最大、陆地面积最小及人口最少的地级市。

三沙由280多个岛、沙洲、暗礁、暗沙和暗礁滩及其海域组成，陆海面积约200万平方公里。设有四个工作委员会、管理委员会，10个社区居民委员会。常住人口约1800人（不含驻市部队官兵），户籍人口621人。

建市之初，海南省农业厅厅长肖杰任三沙市委书记，兼任市长。2017年4月，他升任海南省省委常委、政法委书记，后转任省委统战部长。

肖杰离开后，海南省政法委副书记、秘书长田湘利接任三沙市委书记，三沙市委副书记、宣传部部长、市纪委书记阿东接任市长。

田湘利2018年初跨省晋升，出任福建省副省长、公安厅厅长，海南省海洋与渔业厅厅长张军接任三沙市委书记至今。

2018年2月，阿东转任三亚市市长。此后三沙市长一职空缺至今。

邓忠出生于1968年9月，广东梅州人，1991年从复旦大学国际政治专业毕业后，进入海南省政府办公厅工作。

2006年8月，他调任三亚，先后任市委副秘书长、市发展改革局局长（机构改革后为市发改委主任），2012年初晋升副市长，四年后跻身市委常委，兼任秘书长。

今年初，邓忠离开三亚，南赴三沙，履新市委副书记，兼任宣传部部长、政法委书记。

三沙市战略位置十分重要，地处太平洋与印度洋之间的咽喉，素有“世界第三黄金水道”之誉，是古代“海上丝绸之路”的必经之地，历来是中国人民开展贸易和生产活动的重要场所。