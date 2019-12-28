黄坤明出席纪念古田会议大会：始终坚持中共全面领导

纪念古田会议召开90周年大会28日在中国福建龙岩举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在会上表示，要学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬古田会议精神，牢记使命，走好新时代的长征路。

据新华网报道，黄坤明指，90年前的古田会议，探索出思想建党、政治建军的道路，新型人民军队由此走上了发展壮大的历史征程。五年前的古田全军政治工作会议，对强军兴军作出新的政治擘画，确立新时代政治建军的方略。两次会议一脉相承、主旨相同，在中共和军队建设历史上都具有里程碑意义。

黄坤明强调，新征程上，要始终坚持和加强中共的全面领导，坚定维护党中央权威和集中统一领导，坚决把维护中共中央总书记习近平的核心地位落到实处，坚持发扬彻底的革命精神，以自我革命推动社会革命。

中共中央军委委员、中央军委政治工作部主任苗华主持会议。中央有关部门、福建省有关官员等共约1200人参加纪念大会。

会前，黄坤明瞻仰了古田会议会址、毛主席纪念园，参观了古田会议纪念馆。

据中国共产党新闻网报道，古田会议即中共红军第四军第九次代表大会，1929年12月28日至30日在福建上杭古田召开。会议强调红军是“一个执行革命的政治任务的武装集团”，它必须服从党的领导，树立无产阶级思想。会议还决定取消红四军军委，选举中共领袖毛泽东任书记。