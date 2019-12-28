卸任山西省委书记不到一个月 骆惠宁任新职

卸任中国山西省委书记不到一个月，骆惠宁的新职务明确，任中国全国人大财经委副主任委员。

据《新京报》报道，中国人大网发布消息，十三届全国人大常委会第十五次会议任命，骆惠宁为第十三届全国人民代表大会财政经济委员会副主任委员。

骆惠宁出生于1954年10月，浙江义乌人，1970年9月参加工作，在职研究生学历，经济学博士学位。

1970年，时年16岁的骆惠宁来到安徽省马鞍山市郊区下乡插队，一年后成为马鞍山钢铁公司第二炼钢厂的一名工人。1978年恢复高考后，骆惠宁考入安徽大学经济系政治经济学专业，本科毕业后，1982年进入安徽省政府办公厅担任秘书。

骆惠宁1985年进入安徽省外经贸委，历任引进处副处长，技术进出口处副处长、处长等职，1993年升任安徽省外经贸委副主任、省外经贸厅副厅长。

两年后，1995年，骆惠宁出任安徽省政府副秘书长、办公厅主任。1997年任安徽省政府秘书长。

之后，1998年至1999年，骆惠宁担任了一年多巢湖地委书记，于1999年底，任安徽省委常委、宣传部部长。

在安徽省委常委、宣传部长岗位上干了四年，2003年，骆惠宁离开工作多年的安徽，调任青海省委副书记。2010年任青海省长，2013年任青海省委书记。

2016年，骆惠宁接替王儒林，任山西省委书记，直至今年11月30日卸任。

上述履历表明，骆惠宁担任过安徽、青海、山西三省的省领导，并先后主政青海、山西这两个省份。

其出任山西省委书记时，山西正值“塌方式”腐败后的官场生态重塑阶段。11月30日，在山西全省领导干部会议上，骆惠宁发表卸任感言时说，“到山西工作转眼已三年半，这段时期是山西发展史上一个十分重要的时期”，“在过去工作基础上，推动政治生态由‘乱’转‘治’、发展由‘疲’转‘兴’”。

对于骆惠宁在山西省委书记任内的工作成绩，新任山西省委书记楼阳生给予了高度评价：“骆惠宁同志政治坚定、经验丰富、做事严谨、待人宽厚，善于把方向、谋大事，善于创造性开展工作，善于抓班子、带队伍，勇于担当，真抓实干，为山西改革发展稳定倾注了大量心血，做了大量卓有成效的工作”。

据由山西省委宣传部主管的黄河新闻网数据：从2016、2017年开始，山西推动能源供给、消费、技术、体制革命。2018年，全省退出煤炭过剩产能3090万吨，三年累计退出8841万吨；退出焦化过剩产能691万吨，化解钢铁过剩产能225万吨，关停煤电机组203.3万千瓦；新能源发电装机占全省电力装机比重突破30%。