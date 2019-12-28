中共中央政治局召开专题民主生活会

中共中央政治局于12月26日至27日召开“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会。

《北京青年报》旗下微信公众号“政知见”盘点了这次专题民主生活会和以往的不同之处。其一，是这次民主生活会召开之前，中央政治局的官员“进行调研和思考”。

中共中央总书记习近平7月在内蒙古实地调研指导开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

之后，中共中央政治局常委李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际和韩正也分别外出考察或调研，了解“不忘初心、牢记使命”主题教育的情况。

其中，李克强去了上海，栗战书到了湖南，汪洋到中央统战部调研，王沪宁到中华全国总工会机关调研，赵乐际到宁夏调研，韩正到国家发展改革委调研。

2015年以来，每年年底中央政治局都会召开民主生活会。但此次民主生活会是继2015年后，中央再度召开的专题民主生活会。

2015年的专题民主生活会提到，“联系周永康、薄熙来、徐才厚、郭伯雄、令计划等人案件的深刻教训，进行党性分析，开展批评和自我批评”。

而这次是“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会。今年8月，中共中央纪委机关、中共中央组织部、中央“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组曾印发《关于第一批主题教育单位开好“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会的通知》。通知提到，要把开好专题民主生活会，作为领导班子和党员领导干部守初心、担使命，找差距、抓落实的一次政治体检。

今年会议的报告也值得关注。据《新闻联播》报道，这次会议审议的其中一个报告是：《关于解决形式主义突出问题为基层减负的报告》。今年是“基层减负年”，在春季，中共中央办公厅还印发了《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》。

政知君还注意到，中央政治局发言围绕的重点也创了这几年新高，共七个方面，包括“带头维护制度权威、提高治理能力情况”“秉公用权、清正廉洁情况”“结合分管工作乃至党和国家全局性重点工作谈考虑和设想”等。

习近平在会上表示，这次专题民主生活会开得很好大家谈认识和体会很深刻，摆问题和不足不讳言，提工作建议实事求是，检视了问题，明确了方向，达到了预期目的。

他还对中央政治局提出了要求：要使制度真正生根生效，关键是领导干部的带头作用，最重要的是在坚决维护中共中央权威和集中统一领导、坚决执行党和国家各项制度、坚决贯彻党中央重大决策部署上带好头。