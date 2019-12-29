中国驻韩国大使邱国洪将离任 曾被授予围棋业余五段证书

中国驻韩大使邱国洪27日在首尔举行离任招待会。韩国外交部次官补金健等政府官员，正确未来党党首孙鹤圭等政界要员，前总理李洪九、李寿成等前政要和经济、文化、教育、新闻等各界友好人士，部分驻韩使节等出席。

据澎湃新闻报道，邱国洪回顾在任近六年中韩关系的发展历程，感谢两国领导人和各界人士的关心支持。金健次官补作为韩国政府代表高度赞赏邱大使为推动韩中关系发展、促进两国各领域交流合作付出的努力。韩国各界人士纷纷同邱大使亲切惜别。

上述官方消息证实，在出任驻韩国大使近6年后，邱国洪即将卸任。

公开资料显示，邱国洪大使1981年毕业于上外日语专业。毕业后即进入外交部工作，1983年起先后在中国驻日本大使馆和驻大阪总领事馆工作；2006年2月任外交部亚洲司副司长；2008年11月任中国驻尼泊尔特命全权大使；2011年4月任外交部涉外安全事务司司长，长期主管外事安全工作。

2014年年初，邱国洪出任中国驻韩国大使，成为第七任中国驻韩国大使。

邱国洪长期致力于中韩两国友好往来，还曾于2016年年初被韩国棋院授予业余五段证书。邱国洪2015年与曹薰铉九段下了受让六子的指导棋，并取得六目胜。邱国洪还曾在获得中国外交部围棋比赛亚军后，被中国棋院授予业余五段证书。