港高官：新一年会努力修补社会撕裂

香港政务司司长张建宗表示，充满阴霾的2019年即将成为过去，新的一年，特区政府会努力修补社会撕裂，让香港重回正轨，在中央政府高度关怀及全力支持下，特区政府会准确地紧守及全面贯彻“一国两制”原则，推动香港向前迈进。

据香港电台报道，张建宗29日在网上发文指出，政府正筹备成立独立检讨委员会，宏观探讨社会事件的前因后果，并研究和破解一系列深层次矛盾和问题。监警会也竭力于未来数周，向行政长官提交首阶段报告。

他认为尽管这次修例风波令香港经济、社会和民生受重创，但香港传统制度优势，加上基本经济实力，以及“一国两制”的独特优势，是香港成功所在，只要坚毅地沉着应对，香港定会走出逆境，再现光芒。

此外，张建宗在香港电台英文节目《给香港的信》上表示，过去6个多月来，暴力示威者多次以汽油弹等武器袭击警察及警局，在这些暴力示威中，已导致超过2600人受伤，当中包括超过500名警务人员。他指出，香港经济无可避免受到中美贸易磨擦，以及社会动荡双重打击，商界和香港人都期望社会可以尽快恢复秩序，令经济得以复苏。

他指出，要令持续已久的社会动荡局面结束，政府要认清和解决一些深层次问题，有耐性和恒心，逐步协助社会愈合，他预期港府会成立独立检讨委员会，并有信心可以重建、恢复及振兴香港的坚韧精神。