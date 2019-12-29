港财政司长：第四季经济继续呈现负增长已无可避免

香港财政司司长陈茂波29日在网上发文警告，香港第三季经济按年负增长2.9%，其中两个百分点，便是因暴力冲击与社会动荡所造成。第四季的统计数字虽然在明年初才公布，但按这几个月的情况来看，继续呈现负增长已无可避免。

他在题为“踏进2020”的文章中指出，这也是港府账目15年来首次出现亏损，导致在经济衰退的情况下港府调动财政资源的灵活度会下降。

陈茂波在文中表示，香港目前面对几个迫切的问题包括暴力胁迫、社会争议及经济衰退，三者之间也有着互为影响的关系，但必须分开处理。他认为，暴力胁迫和破坏等的行为，必须全力阻止；至于社会争议，则必须透过对话、相互理解、积极面向未来，以共谋出路。

陈茂波指出，经济衰退更需要上下一心、合力应对。外围环境方面，贸易保护主义、单边主义、地缘政治局势，仍会主导明年的外围形势。

而在香港本地方面，消费及旅游等环节能否早日改善，则视乎香港内部社会局势能否尽快恢复平稳。为了纾缓经济下行对中小企和市民造成的“痛感”，港府明年2月发表的《财政预算案》会以“撑企业、保就业、振经济、纾民困”为主调。

文中重申，香港已承受不起更多的暴力与仇恨，若因为不满、不快，而对暴徒的横行、凶残行径视而不见，这种默许和放任才是真正毁掉香港的元凶。