香港电台要求港府增加资源 梁振英提议全面审查港台账目

香港电台顾问团成员27日发公开信要求香港商务及经济发展局局长邱腾华为港台增拨资源，并加快重新规划新广播大楼计划，以应付港台设施残旧的问题。

公开信，港台新闻部因报道反修例运动花费大增，超出年度预算约500万港元，需要扣减人手。信中也特别提到香港警察，称警队过去半年逾时工作津贴开支共约9.5亿港元（约合8.53亿元人民币），言辞中对两者“同样是为市民服务，待遇却天差地别”颇为不满。

香港商经局同日回应，指出港台有足够资源应付运作需要，作为政府部门一员，港台一直按政府资源分配机制获得应有资源，以提供公共广播服务。

回应中提到，港府多次指出，过去九年，港台开支累计增加超过一倍，达117%，高于同期政府经常开支累计增幅，该台公务员职位数目也增加超过四成。商经局一直支持港台在资源上的需求，港台须有效运用资源，使公帑用得其所。

回应还指出，因应过去半年香港出现社会动荡，政府所有部门和各层级同事均需紧守岗位，克尽己职，多走一步，以维持有效的公共服务。

全国政协副主席、前行政长官梁振英29日在个人社交媒体平台发文，建议政府不如要求审计署全面审查香港电台账目，衡工量值，并以今天网台林立，香港人只有750万乘24小时的接收新闻资讯和娱乐节目为前提，了解有没有空间削减港台经费。