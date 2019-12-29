俄外交部：美国以俄作为破坏《中导条约》的便利借口 真正目标是中国

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，美国利用俄罗斯作为破坏《中导条约》的便利切入点，真正原因是对中国实力的担忧。

她在“俄罗斯24”电视台的节目《国际评论》期间说：“美国方面破坏《中导条约》的主要原因与其说是我们，不如说是中国，正如随后变得明显。因此，俄罗斯在该情况下成为了破坏又一项国际协议的便利切入点。”

据俄罗斯卫星通讯社报道，扎哈罗娃认为，华盛顿明显对北京方面的经济和军事能力感到不安。

她称：“当然，中国最令他们担忧。从经济实力的角度看，中国让他们不安。美国与中国开启真正的贸易战。从日益增长的军事实力、地区影响力等角度看，中国也令他们担忧。”

2019年8月2日，《中导条约》在美国正式退出后失效。《中导条约》全称《美苏消除两国中程导弹和中短程导弹条约》，1987年12月8日由美国总统里根和苏联领导人戈尔巴乔夫在华盛顿签署。条约禁止双方试验、生产和部署射程500至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹，但对海基和空基的巡航导弹和弹道导弹并没有做出限制。美俄两国近年来多次相互指责对方违反该条约。莫斯科称俄方一直在忠实地履行条约，认为美国的指责毫无根据。俄外交部长拉夫罗夫指出，俄方对美国履行该条约的情况也有重大质疑。