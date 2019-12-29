中国工信部原部长:中国正制定面向2030年第二轮重大科技专项

在第五届中国制造强国论坛上，中国工业经济联合会会长、工信部原部长李毅中指出，中国此前制定了国家科技重大科技专项（2006-2020），在17个领域都取得了重大突破，核电高铁成为“国家名片”，近期中国正在制定面向2030年的第二轮重大科技专项，列入了量子通信、人工智能等重大技术。

综合腾讯新闻与第一财经报道，李毅中指出，中国工业占GDP的比例在2006年达到42%的高峰，此后以每年一个百分点的速度一路下跌，到2016年创下33.3%的最低点，应该高度重视制造业占比过快下降的问题，警惕工业被空心化、边缘化的状况。

他表示，中国工业取得了举世瞩目的辉煌成就，中国是世界上第一大工业国，2010年就超过了美国，去年工业增加值是30.5万亿人民币，今年预测增长5.6%，大概占全球四分之一。中国是全球唯一拥有联合国产业分类目录最全的国家，500多种工业品中，220种世界第一。

李毅中强调，要正确认识中国工业存在的差距和短板。现在中国是工业大国但还不是工业强国，是制造大国还不是制造强国，要清晰地看到中国的短板。

他指出，中国的工业化比发达国家晚了七八十年，美国1955年完成了工业化，德国1965年完成工业化，日本是1972年完成工业化，韩国是1995年完成工业化，中国到2020年基本实现工业化，2035年才能实现全面工业化。他指出，总的来说，中国工业、制造业还处在世界中低端，仍然存在发展不平衡、不充分的状况，而情况集中体现在科技创新能力不强、产业结构需要优化提升、低端产品过剩，中高端产品不足、工业效率有待提高等方面。

此外，李毅中也指出建设制造强国需要关注加强自主创新、实施“网络强国”的战略、发挥有效投资的关键作用、大力提升工业基础能力及不断改善营商环境五个方面。