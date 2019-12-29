中国证监会：加快制定、修改完善《证券法》配套规章制度

第十三届中国全国人大常委会在28日召开的第十五次会议审议通过了修订后的《中华人民共和国证券法》（新证券法），该法将于2020年3月1日起施行。

据新浪财经报道，此次证券法修订按照顶层制度设计要求，进一步完善了证券市场基础制度，体现了市场化、法治化、国际化方向，为证券市场全面深化改革落实落地，有效防控市场风险，提高上市公司质量，切实维护投资者合法权益，促进证券市场服务实体经济功能发挥，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，提供了坚强的法治保障，具有非常重要而深远的意义。

这次的修法系统总结了中国多年来证券市场改革发展、监管执法、风险防控的实践经验，在深入分析证券市场运行规律和发展阶段性特点的基础上，作出了一系列新的制度改革完善。

其中包括将全面推行证券发行注册制度、显著提高证券违法违规成本、完善投资者保护制度、进一步强化信息披露要求、完善证券交易制度、落实“放管服”要求取消相关行政许可、压实中介机构市场“看门人”法律职责、建立健全多层次资本市场体系、强化监管执法和风险防控，及扩大证券法的适用范围。

其中值得注意的是，新证券法大幅提高对证券违法行为的处罚力度。如对于欺诈发行行为，从原来最高可处募集资金百分之五的罚款，提高至募集资金的一倍等。

同时，信证券法也专章规定投资者保护制度，包括区分普通投资者和专业投资者，有针对性的做出投资者权益保护安排等，并规定信息披露制度，系统完善了信息披露制度。

此外，此次证券法修订还对上市公司收购制度、证券公司业务管理制度、证券登记结算制度、跨境监管协作制度等作了完善。