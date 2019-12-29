台选举首场辩论会下午登场 学者：辩好难得分辩不好失分

台湾2020大选倒数13天，首场电视辩论今天（29日）下午登场。有台湾学者认为，从前三场政见会看，三位候选人所提政见不多，几乎沦吵架大会，最后一场辩论，三位候选人还是应主诉政见，选民想看牛肉。学者也认为，选战大局几乎已定，“辩论好难得分、但辩不好会失分”，这次辩论仅提供原本支持者更彻底动机，反转已不可能。

据联合新闻网报道，台湾实践大学讲座教授江岷钦说，29日的辩论会中，蔡韩宋三位候选人应该针对实质问题的政策交锋，并且赢在政策修正，江提到，蔡英文除了芒果干外，应更积极提出如何创造幸福感及安全感，并设法打开区域经济与两岸的结，不应该全推给中共。

至于韩国瑜，江岷钦认为，韩应要借辩论重建人民对他的信任，并提出实质的履约保障，另外，韩国瑜的两岸论述、两岸政策也付之阙如，应该提出更具体论述。宋楚瑜则要提出新的看法，若老品牌没有更新，将无法与新时代接轨，无法创造新的亮点。

东华大学教授施正锋也表示，从过去三场政见会，蔡英文与韩国瑜骂来骂去，让这次的选举格局低，尤其民进党都在打护台抗中，说穿了还是蓝绿牌，应该要多提一点政见。

师范大学教授曲兆祥也表示，总统候选人辩论主诉的“攻、打、守、辩”应集中在政策主张，不应该是“要选民支持我，是因为对方很烂”，这已沦为负面思维，非成熟民主的表现。

至于最后的辩论是否影响选举结果，曲兆祥说，现在选民几乎已心有所属，或许可能影响1至2%中间选民的决定，但已无法改变大局，尤其辩论加分很难，失分很有可能。江岷钦也表示，这场辩论只是让原来倾向立场保留的人，决定要不要去投这一票，但要造成选情反转已不可能，选民已自有定见。