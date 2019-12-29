宋楚瑜左右开弓批蓝绿：台湾真的要回天乏力

台湾2020年选举唯一一场电视辩论会29日下午2时登场。亲民党总统候选人宋楚瑜在第一阶段时左右开弓，批评蔡英文四年前的辩论会曾承诺执政党不会自我感觉良好、不会整碗捧去，还说要终结政治恶斗、团结台湾，讽刺“好像这个稿子是你四年前帮我写的”；另批评国民党不长进，到了匪夷所思的境界，他也酸国民党奇才还真不少，能在短短一年内从全面大胜搞到现在内斗，让外党都看不下去。

综合辩论会直播与《自由时报》《联合报》等台媒报道，宋楚瑜说，台湾位于亚太地区中心，总统就是台湾这条船的船长，要把舵把好，总统要务就是保卫台湾，增进人民福利，首先要衡酌整体内外情势，审慎处理美、中、日三强的的合纵连横，台湾不要站错边、乱选边，不要当别人棋子，要有能力治理好台湾，让全世界承认台湾人能管理好台湾，增进人民的福祉，把人民照顾好。

宋楚瑜说，身为领导人要维护台湾自由民主的价值，让台湾人民相信自由民主是可贵的，找回人民对政府的信任与人民对民主政治的信心。

他强调，台湾是所有台湾人的台湾，不是哪个帮派、特权、派系、世家等少数人霸占的台湾，要治理好台湾就是要把产业提升、经济搞好，改善人民生活。面对全世界共同的六大危机，切实提出因应对策与方案。

宋楚瑜也说，他深信只要产品好，小也能成大事，台湾虽然小，但他们能创造亚洲奇迹、民主奇迹、经济奇迹，靠大家真正结合智慧共同奋斗，他之前说蓝绿难兄难弟，为难台湾好多无辜的兄弟，现在他要把这个字改成“烂”，批评：“只问蓝绿不问能力，台湾真的要回天乏力？”