港高管忧“黄蓝经济圈”影响社会复和 不排除失业率再恶化

反修例运动引发市民政见分歧，不少网民发起罢食撑警的“蓝店”。商务及经济发展局长邱腾华早前表明不认同“黄蓝经济圈”，认为以颜色区分经济是“划地为牢”，最终受害者是“画圈的人”。他今天（29日）出席无线节目时再谈论“黄蓝经济圈”时表示，这种模式对香港经济未必有很大影响，但担心会影响社会复和。



综合《明报》与香港01报道，日前网民发起圣诞假期到各商场“和你Shop”，多人被捕。邱腾华表示，不能够因为只涉及某类店铺而纵容破坏，认为事情可能酿成冲突，除本地消费外，会连带就业都受到影响。他说，难以估计未来经济前景，不排除因数据滞后，失业率等会再恶化，期望业主可减租，与商户共度时艰。



被问到对于有说法称不是鼓吹政见，只是鼓吹大家支持自由、民主等核心价值的店铺，邱腾华表示，该说法无问题，大家都可以追求不同的价值，“如果一个社会的经营方式以政治理念先行，我的问题是，是否可以持续？如果社会面对如此大困难时，再做此方式自我划分，是否能复和？”



邱腾华说，明白坊间的诉求未必能够完全达到，例如要成立独立调查委员会，但强调监警会报告是“起步点”，至少要完成才有讨论基础。