美滨海战斗舰南中国海航行 照片出现解放军护卫舰

美国海军28日发布一组“独立”级滨海战斗舰“加布里埃尔·吉福兹”号（LCS-10）在南中国海航行的照片。其不远处清晰可见一艘伴随监视的解放军海军054A型导弹护卫舰。

据观察者网报道，美国海军介绍，这组照片摄于12月24日，地点是南海。图中舰员正进行一架MQ-8B“火力侦察兵”（Fire Scout）无人机的起降作业。该机隶属美国海军第23“百搭牌”（Wildcards）直升机中队。除MQ-8B外还装备有MH-60S“海鹰”直升机。

而“加布里埃尔·吉福兹”目前被划入印太司令部进行轮值部署，执行参加演习、访问港口以及与盟友伙伴海军协作等任务。美海军称，“海上安全与稳定是自由、开放的印度洋、太平洋的基石。

11月20日、21日，“吉福兹”号与另一艘“迈耶”号导弹驱逐舰分别擅自闯入南沙岛礁临近海域、西沙群岛领海。中国人民解放军组织海空兵力全程跟踪监视、查证识别，并予以警告驱离。

南部战区新闻发言人当时表示，近来，美方打着“航行自由”旗号，频繁派舰机到南中国海地区滋扰生事，因此敦促其停止此类挑衅冒险行径，以免发生不测事件。

发言人当时强调，中国对南中国海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，无论美方舰机变什么花样、耍什么诡计，中国军队都有决心有能力捍卫国家主权安全，维护南中国海地区和平稳定。