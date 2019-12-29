如何打破两岸僵局？蔡英文：内部团结北京终究要和台湾打交道

台湾2020选举唯一一场候选人电视辩论会今登场，第二阶段媒体代表询问民进党总统候选人蔡英文，若连任再执政，如何打破两岸僵局？蔡英文表示，相信北京当局终究要和台湾打交道，在可见的未来两岸关系化解是有机会。

根据公视直播，辩论会上台湾中央社代表提问，指蔡英文上任后，两岸关系逐渐降温，双方政府没有对话，若连任两岸僵局如何打破，若继续执政，北京再抢台湾友邦，该如何应对？

蔡英文说，她听到韩国瑜斩钉截铁说不接受“一国两制”，但韩国瑜甚至三月时还到中联办访问，“去创造一国两制的氛围”。

据《联合报》报道，蔡英文说，她要告诉韩国瑜，“或许你现在拒绝一国两制”，但一个领导人不是在社会压力下，才去接受这样的立场，一个领导人是要领导社会，在要做决定时就要当机立断做决定，要在人民之前，引导人民面对变局发生时的反应。

两岸关系方面，蔡英文重申自己，在过去这段时间秉持不挑衅、不冒进，也让两岸关系正常交流，没有限缩两岸交流。倒是北京将两岸交流尤其是观光客当作政治筹码，“这才是真正的问题所在”。

蔡英文表示，会尽最大努力来维持两岸的和平稳定，内部可以团结一致，相信北京当局终究要和台湾打交道，在可见的未来两岸关系化解是有机会。