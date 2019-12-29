韩国瑜批《苹果》是没水准的媒体

台湾2020年总统大选的唯一一场辩论会今天（29日）日登场，《苹果日报》副总编辑蔡日云现场向国民党总统候选人韩国瑜提出有关带职参选以及“新庄王小姐”的问题。韩国瑜回应时指责，该提问完全反映《苹果日报》“这种没有水准的媒体”。

据台湾《自由时报》报道，蔡日云说，韩国瑜就任高雄市长八个月就请假带职参选总统，违背对高雄市民的承诺。此外，韩国瑜与“新庄王小姐”的金钱往来，参与的友人也说韩国瑜的家人事前并不知情。她询问韩国瑜，如何说服选民当选后不会欺瞒，也不会违背对台湾人民的承诺。

台湾八卦杂志《壹周刊》本月18日爆料称，国民党总统候选人韩国瑜曾汇款600万新台币（26万新元）给“新庄王小姐”王安莉。韩国瑜竞办总发言人王浅秋随后回应时称，这笔600万是韩和朋友合作投资赔钱，一起还钱给相关当事人，是当年正常且单纯的商业财务往来。

《壹周刊》之后在25日再报道，王安莉上周再接受採访时，明显感受到她心中的怨念。王安莉对此透过友人、高雄轮船公司董事长黄文财澄清，她是在心平气和状态下接受周刊採访，交代投资还款事宜，未来她将不接受媒体採访，也希望大家不要去打扰她与家人的平静生活，而针对部分媒体、名嘴对她不实指控、影射，将保留法律追诉权。

韩国瑜回答蔡日云的问题时说，他谈的是大海、台湾发展等前途问题，媒体却谈“漱口杯”，问他的私生活，反问为何不问初恋几岁、几岁之前是处男的问题。

韩国瑜也批评该提问是无聊、抹黑、造谣，非常没有水准，让人大失所望，并呼吁人民应该“用智慧唾弃”《苹果日报》这种专门造谣的媒体，并强烈抨击“这些知识份子、这些记者的良心被狗吃掉了”。