国产特斯拉交付大幕开启 重塑中国电动车商业版图

在创下中国工厂10个月建成投产的“奇迹”后，特斯拉有望迎来“收获的一年”。

综合第一财经与新浪财经等报道，特斯拉的上海临港超级工厂3号（Gigafactory 3）今天（30日）将交付首批15辆Model 3电动车，这也是特斯拉第一批中国产的“新生儿”。更大规模的交付将于明年1月开启。

业内普遍认为，在国内新能源车市补贴削减、销量下滑之时，特斯拉大举入局，依靠本土化大幅降低生产成本，将形成“鲶鱼效应”，可能为本土电动车企业提供一个“行业标杆”。

不过，也有行业人士称，特斯拉目前在中国建成的仅是总装工厂，更大的挑战在于培育本土化的供应链，以及尽快将核心部件电芯做到国产化。

据悉，即将迎接首批15辆Model 3电动车的，大多为特斯拉内部员工。

10月，特斯拉投资20亿美元建造的位于上海临港的超级工厂早于预期宣布投产，其从奠基到建成投产仅用时不到10个月。

这对于特斯拉打开中国市场至关重要。不仅能降低Model 3在中国的售价，也能令特斯拉避免受到中国进口美国汽车关税的影响。

此前特斯拉上海超级工厂预计在今年年底前产量达到每周1000辆，到明年上半年实现每周2000至3000辆的量产目标，全年产量约15万辆。根据特斯拉目前的全球量产目标，到明年6月30日，将实现全球50万辆电动车的生产目标。

不过在被问到目前的量产规模时，特斯拉方面未向第一财经记者透露详细数据。

特斯拉进入中国市场正值车市最艰难的时刻，中国汽车销售连续17个月悬崖式下跌，而且电动车行业竞争空前激烈。但根据特斯拉上周交给美国监管机构的文件，特斯拉已经锁定中资银行近13亿美元贷款支持其上海临港工厂的建设。

此外，工信部在最新公布的免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第二十九批）中，将特斯拉上海产Model 3车型纳入免征车辆购置税的新能源车目录，这也意味着特斯拉旗下所有车型均已被纳入免征车辆购置税的目录名单。

虽然10个月建成投产堪称“奇迹”，但一位资深汽车行业人士告诉第一财经记者，特斯拉的临港工厂属于总装工厂，并没有完全建成汽车生产的四大工艺（冲压工艺、焊接工艺、涂装工艺、总装工艺），难度相对较低。

上述业内人士表示，未来特斯拉更大的挑战在于培育本土化的供应链。“供应链的本地化培育很花时间，一般需要一到两年。如果说特斯拉要降低生产成本，那么两年之内核心的电芯必须做到国产，否则就要亏钱。”

他还称，特斯拉独特的竞争优势体现在几方面。“首先是政府扶持；另外特斯拉在美国已经有工厂，早期在供应链方面有优势，未来就是本土化的问题；最后，特斯拉的品牌溢价不可否认。”

随着国产Model 3将批量交付，借助其品牌光环，特斯拉有望吸引大批中国中高端消费者，同时撼动中高端电动车市场格局。

根据中国新能源电动车发展规划，到2025年，新能源汽车要占汽车销售总量的五分之一，当年销量达到700万辆。这一规划对销售不振的汽车厂商极具吸引力，本土品牌和全球车企都在积极布局中国新能源车的销售，为抢占市场甚至不惜利润。

全球最大的汽车生产商大众就已制定到2028年将在全球生产2200万电动车的目标，其中超过一半将在中国生产。奥迪和宝马也都宣布2020年起要在中国生产电动车的计划。而中国本土“造车新势力”蔚来、威马等厂商已经开始交付电动车，并且将目光瞄准中国的中产阶层消费人群。

特斯拉最早进入中国是2014年，当时特斯拉CEO马斯克在北京亲手将钥匙交给了第一批特斯拉中国用户。特斯拉递交给美国政府机构的财务数据显示，今年前三季度，特斯拉在中国的收入达21.4亿美元，同比增长48%。另有非官方数据显示，仅8月，中国就进口超过3700辆特斯拉电动汽车，同比大幅增长近四倍。

在马斯克眼里，中国工厂是特斯拉未来增长的“蓝本”，未来特斯拉全球的新工厂都能以此为借鉴。马斯克曾透露，特斯拉的终极目标是在全球建设10至12座电动汽车制造工厂。如此雄心勃勃的本土化计划旨在大幅降低特斯拉的生产成本，从而改变游戏规则。

继上海临港工厂建成后，特斯拉已经宣布将德国柏林作为欧洲工厂的选址。特斯拉预计将最多投资40亿欧元，具体建设工作将于2020年启动，并有望于2021年投产。柏林工厂建成后在未来两至三年每年将实现50万辆电动车的生产目标，并可提供1万个就业机会。

特斯拉曾在公开报告中指出，上海工厂生产Model 3的成本要比美国的生产系统低65%。此外，特斯拉下一款新车型Model Y将于明年年中前推出，Model Y也将在上海工厂生产。

市场预计特斯拉上海工厂投产后，明年有望降价20%甚至更多。不过，特斯拉就此不予置评。