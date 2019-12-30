港媒：深拟改造罗湖口岸 倡港铁北延过河

深圳政府有意重新规划与香港间启用时间最久，最繁忙的罗湖口岸，并建议港铁将东铁线向北延长过深圳河，并将预留接口位置，与香港在大陆做“一地两检”。

据《星岛日报》30日报道，港府表示，待接获深圳市政府提出的正式建议后，有关部门会研究建议的可行性及效益。曾就此向内地提供意见的前规划署署长凌嘉勤指，港府不应丧失机会，尽快展开联合研究。

罗湖口岸启用至今已35年，各设备及配套难以应付日益激增的人流，加上粤港澳大湾区规划纲要今年出台，令深圳重新思考如何加深与香港合作。

据报道，深圳当局有意重新规划罗湖口岸及邻近一带区域，改造成连接粤港两地的重要交通枢纽，将集结铁路、城际、城轨及口岸于一身。

深圳当局计划率先在深圳罗湖口岸上入手，建议把港铁东铁线北延过深圳河，以及预留接口位置与香港在大陆实施“一地两检”，并且在内地口岸连接深圳铁路两条线路包括17及11号线，意味深港两地的交通接驳将会无缝交接，互相接通两地的市区。

目前港铁东铁线罗湖站前往至深圳的铁路平均需时约11分钟，若果可以落实相关方案，接驳时间可大幅缩减一半至五分半钟，而大陆也有意将加强深圳站的各项交通服务，欲打造成港深两地的高铁枢纽。

从深圳当局的设计概念模拟图所见，港铁东铁线将会伸延至罗湖口岸，深圳当局也会整合口岸外的地方，包括整理及准备口岸左边的侨社相关土地以及停车场，以腾出更多地方进行相关铁路扩建。

曾就设计提供意见的前香港规划署署长、理大社会创新设计院总监凌嘉勤表示，罗湖口岸毗邻大型的公共汽车及火车站、和谐号以及城际交通等，方便市民前往珠三角地方以及不少人北上，所以罗湖口岸现时仍是最多出入境人次的口岸。

他强调，目前旅客经罗湖口岸过关后，再转乘其他大陆交通工具如和谐号或公交巴士站，期间的步行体验很差及混乱，加上当年的口岸设计已经不合符现实的标准，以及未能满足现时的服务水及要求，内地政府是时候思考重新规划及改善交通，特别是口岸的接驳交通，并称：“提升口岸的方便性，令口岸与城区的地铁系统尽量结合，空间的条件就在深圳，而不是香港。”

凌嘉勤解释，香港的限制很多，口岸位置临近米埔湿地，基本上以保育为主，意味香港的罗湖口岸不可能进行高密度、大规模的发展，故深圳考虑到香港的情况后，转而在大陆方面进行改善工作。

他强调，深圳湾口岸目前也是采取相关做法，在罗湖口岸实施一地两检并非新做法，会相对在香港实施的程序会较容易，对于港深两地更是双赢的局面，方便市民通关，港府不应丧失机会，两地应就罗湖口岸的规划设计尽快展开联合研究。