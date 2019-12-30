日本岛屿“小豆岛”在华被申请商标 日方提出异议

中国企业和个人申请日本香川县“小豆岛”商标注册接连出现，该县已向中国商标局提出异议。申请商标之举似乎是有意钻法律漏洞，瞄准了知名度不太高的日本地名。

据共同社29日报道，香川县分别在9月和12月就在华被申请的“香川小豆岛”和“小豆岛”提出了异议。如果商标局批准了注册，那么冠以“小豆岛”品牌名的细挂面和酱油等特产将无法在华销售。

除香川以外，意指和歌山县等地的“纪州”和爱媛县的“今治”等地名也同样被申请商标的情况接连发生。

据日本贸易振兴机构（JETRO）介绍，中国《商标法》规定“公众知晓的外国地名，不得作为商标”。中方禁止把日本47个都道府县的名称作为商标使用。

JETRO负责人指出：“大概觉得如果不是知名度超群的地名，就能通过申请。”另一方面，香川县称该县内的中国住宿游客数从2014年的总计约6600人次猛增至2018年的约8.18万人次，或许是认为“小豆岛”名称有一定商机。

由于中国规定先申请商标者有优先权，JETRO面向日本企业和地方政府制作了提醒材料，敦促抢先申请，但香川县和小豆岛町行动较慢。

香川县负责此事的部门称“小豆岛町正在探讨对策”。另一方面，该町出于“小豆岛的地名在中国也广为人知”的认识，认为没有申请的必要。负责人表示：“没有彻底解决的对策，只能发现一个应对一个。