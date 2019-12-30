港财政司长：香港第四季经济势将萎缩

香港财政司长陈茂波周日（29日）表示，在经历了持续六个月的暴力动荡之后，香港第四季度经济势将萎缩。

据彭博社报道，陈茂波在博客文章中表示：“按这几个月的情况来看，继续呈现负增长已无可避免，”“这意味着在经济衰退下政府调动财政资源的灵活度会下降。”

日益激烈的暴力抗议活动破坏了香港经济，令游客望而却步，并导致零售销售大幅下降。尽管过去这个周末集会相对温和，不过定于1月1日举行的大规模集会活动已获监管部门批准。

周三的集会活动由民间人权阵线组织；自骚乱开始以来，一些大型集会活动都由民间人权阵线组织。过去的这个周末，较小规模的抗议活动将目标锁定在大陆购物者常去的一个购物商场，并与警方发生冲突。

在动荡期间，中国大陆旅客访港数量骤减近一半，香港零售额也下滑大约四分之一。

陈茂波表示，他2月份发表的财政预算案会以“撑企业、保就业、振经济、纾民困”为主调，外围环境方面，贸易保护主义、地缘政治局势等仍会主导明年的外围形势。他表示，香港金融市场的“核心竞争力”仍得以保持；银行体系、证券市场、联系汇率制度、资金自由进出等，均保持稳健和有序运作。

10月份中国大陆访港人数创纪录地下跌46%，至略高于250万人次，不及1月所创纪录水平的一半。香港最近公布的零售销售数据下跌24.3%，创下纪录最大跌幅。

香港政务司长张建宗在另一份公告中表示，香港的制度优势--例如法规条例、廉洁政府和商业公平竞争环境--都仍保持强劲和完整。他称，未来一年，政府会拓宽渠道加强与公众的沟通，更多地听取民意。

张建宗表示，香港特区政府现正着手筹备成立独立检讨委员会，宏观探讨整个社会事件的前因后果，同时研究和破解一系列深层次矛盾和问题，制定更到位的政策。

张建宗表示，2019年是香港经济和社会遭受冲击和重创的一年，过去六个月很艰难，但政府将会迎难而上。

香港政府预计2019年经济萎缩1.3%。11月失业率升至3.2%，创2017年7月以来最高水平。张建宗表示，抗议活动期间，有超过2,600人受伤，其中包括500多名警员。