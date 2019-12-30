环球网：王立强前雇主称被他骗200万

曾谎称自己服务于中国人民解放军总参谋部的王立强又被爆出欺骗他人钱财。环球网记者日前从王立强曾在上海供职过的公司了解到，王立强曾在2016年先后骗取其当时的老板陆先生200多万元人民币（40多万新元），但由于其写下了《请求谅解书》保证还款，因此陆先生没有报警。

环球网报道，记者前天（28日）在上海独家采访到了陆先生，提起这位曾经多次骗取他巨款的前员工，陆先生表示，“王立强就是一个彻彻底底、天生的骗子，我后悔当时没有把他送进公安局。”

据陆先生介绍，他与王立强是2016年年初在福建的一个饭局上认识的。王立强当时刚从安徽财经大学毕业（实际是肄业）不久，希望在上海找一份工作。陆先生的公司正好开设在上海，加之朋友介绍，就同意王立强到公司先试用一段时间。

2016年春节后，王立强开始在陆先生的公司工作。根据陆先生向环球网记者展示的、有王立强本人签名和手印的《保证书》《请求谅解书》等文件，王立强于2016年2月26日以可在福建省某地购买低价住房为由，开始以多种借口陆续骗取陆先生超过200万元。

《保证书》显示，2016年4月起，王立强以买画投资为名，在之后几个月的时间里骗取陆先生100多万元。

陆先生告诉环球网记者，王立强曾向他出示过两份伪造的“中共安徽财经大学委员会文件”，声称安徽财经大学有一笔数亿元的国家艺术基金被冻结，需要保证金解冻，从而骗取陆先生40万元。

环球网记者从安徽财经大学方面了解到，王立强向陆先生出示的“校党字[2016]32号”和“校党字[2016]33号”两份红头文件内容纯属编造，这两份文件的原文分别为“关于成立党建工作领导小组的通知”和“关于印发《安徽财经大学公务车管理办法(试行)》的通知”。

对于从陆先生手中骗取的200多万元的用途，王立强也在《保证书》中进行了交代。王立强称，其骗去的钱款一部分用于偿还个人和家人的债务，另一部分则用于个人挥霍，其中甚至还花费5万多元购买了一块卡地亚手表。

被骗几个月后，陆先生逐渐发现了骗局的破绽：事实上，王立强一直在“拆东墙补西墙”，把从陆先生处新骗来的钱当作此前的投资的收益返还。“我当时还发现了一个奇怪的现象，王立强每个月都要回福建光泽的家里，借口是父亲身体不好需要照顾”，陆先生后来才得知，此前王立强被光泽县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，根据法律规定，在缓刑期间，王立强未经批准不得离开居住地，而他到上海工作很可能没有得到有关机关批准，因此需要时不时回家，以防被人发现他私自离开光泽县。

陆先生告诉记者，骗局被戳穿后，王立强的父亲连夜赶来，王立强当着其父亲的面跪在地上向陆先生请求原谅。由于王立强写下了《保证书》和《请求谅解书》，并表示将尽力还钱，还想给当时23岁的王立强留一个悔改机会的陆先生犹豫再三，最终没有选择报警。

“陆总对我可以说是至亲无比，平时在一起形影不离，对我无微不至的关怀，不管大事小事上对我的关心是无人可比的，从衣食住行可以说对我都处处关心，并且有心培养我，让我有机会在上海生存下去”。王立强在《请求谅解书》中写道，“可是我一而再再而三地欺骗陆总，我想我真的不是人”。

“从上学开始，王立强就骗朋友、同学，之后又骗我，现在骗到了国外，这些都证明了，他是个不折不扣、天生的骗子。”陆先生说。