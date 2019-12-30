俞敏洪：要向马云学习 开始重视科技的应用

新东方教育科技集团董事长俞敏洪说谈及教育与科技的关系时认为，科技是手段，是用来解决问题的，科技首先要解决教育的眼前问题。他表示，之前新东方不怎么重视科研，现在他开始重视了，在这点他要向马云学习。

据雷锋网29日报道，俞敏洪在第八届中国创新创业大赛大中小企业融通专业赛上发表演讲。他说，在碰到的很多跟科技相关的教育公司中，有一部分表面上是科技的概念，但是对教育领域中要解决的具体问题，其实并没有做真正深入了解。

他指，科技与教育结合这个概念被资本热捧，大量资本涌入教育行业，导致教育行业的创业数量迅速增加，并且导致在教育中的泡沫和浮躁也迅速增加。

俞敏洪强调，做一家教育公司，首先要弄清，要解决的是什么问题。一位创业者曾说，公司是做区块链与教育的结合，区块链现在是国家战略，不投的话会后悔的。

俞敏洪表示，他相信区块链可以应用到教育里，区块链作为不可篡改的分布式的信息储存，未来极有可能取代中国的高考，可以对高中学生所有的学习数据进行记录，加上大数据技术，最后完全能够不高考就能提取这些学生的学习水平报告，这些报告比高考要更加的真实。

不过他认为，这个路径很长，不是瞬间就能做成的。

俞敏洪表示，把科技应用到教育行业，首先要解决教育的眼前问题。

俞敏洪还以阿里巴巴创始人马云举例表示，“科技赋能一定要重视，我把马云作为我的学习榜样”，今后新东方也会重视科研，让懂科技的人来引导新东方科技与教育的结合。